Via di casa per vivere 15 anni in crociera | Non devo preoccuparmi di spesa e bucato

Immagina di lasciarti alle spalle le preoccupazioni quotidiane e abbracciare un modo di vivere libero, semplice e avventuroso. Sharon Lane ha scelto di trascorrere 15 anni in crociera, trovando pi√Ļ convenienza e serenit√† rispetto alla vita nella California del Sud. Una scelta che rivela come, a volte, il vero lusso sia la libert√† di vivere senza complicazioni. Continua a leggere e scopri come questa decisione possa ispirare anche te.

"Vivere sulla nave √® meno costoso che vivere nella California del Sud. Non voglio complicazioni nella mia vita, voglio semplicit√†" ha raccontato Sharon Lane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vivere - casa - anni - crociera

"Pensiamo ad una crociera lunga, almeno di un altro anno. Vivere cos√¨ √® pi√Ļ economico di una casa di riposo" ? Da Perizona.it Vai su Facebook

