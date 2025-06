Via del Casale di Sant’Angelo scontro all’incrocio maledetto

Via del Casale di Sant’Angelo, l’angolo tra Fiumicino, Anguillara e Roma, si conferma teatro di incidenti frequenti e pericolosi. L’incrocio, una “Croce di Sant’Andrea” con angoli ciechi, metta in pericolo automobilisti e residenti. La sicurezza in questa zona deve diventare prioritaria, perché nessuno merita di rischiare la vita ogni volta che si attraversa questa strada. È ora di intervenire prima che il prossimo incidente abbia conseguenze più gravi.

Ancora una volta parliamo di Via del Casale di Sant’Angelo, angolo via di Tragliatella, l’ultimo lembo dell’immenso territorio di Fiumicino, nel punto in cui confina con Anguillara e Roma, ed ancora una volta un incidente pauroso, che ha coinvolto due auto che neppure andavano a forte velocità. L’incrocio è pericoloso poiché è una specie di “Croce di Sant’Andrea”, dove le quattro strade non si intersecano ad angolo retto ma ad angolo cieco. Ed ecco l’ennesimo incidente che ha coinvolto anche una famiglia spagnola che si stava recando a Civitavecchia per imbarcarsi sul traghetto: moglie, marito, due figli e due cani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

