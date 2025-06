Via Covignano riapre dopo 10 giorni | Ma i lavori non sono finiti

Finalmente via Covignano riapre al traffico dopo dieci giorni di chiusura, anche se i lavori non sono ancora del tutto terminati. La riapertura parziale, regolata da semaforo e senso unico alternato, rappresenta un sospiro di sollievo per i residenti, stanchi di lunghe deviazioni e giri dell’oca. Ora, si attendono con fiducia i prossimi interventi per ripristinare completamente questa arteria strategica, migliorando la viabilità e la qualità della vita in zona.

Ci sono voluti 10 giorni di attessa. Ma da ieri pomeriggio via Covignano è finalmente riaperta al traffico. Per ora solo parzialmente, con senso unico alternato regolato da semaforo. "È già qualcosa. In questi giorni dovevamo fare il giro dell’oca per entrare e uscire da casa, allungando così di chilometri il tragitto", dicono alcuni residenti della zona tirando un sospiro di sollievo. Lo stop al traffico di un tratto di via Covignano tra San Fortunato e l’osteria La Chiacchera, era scattato in seguito all’ondata di maltempo che si era abbattuta su Rimini tra il 16 e il 17 giugno. Erano caduti diversi alberi in quei giorni, per la pioggia e le raffiche di vento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Covignano riapre dopo 10 giorni: "Ma i lavori non sono finiti"

In questa notizia si parla di: covignano - giorni - sono - riapre

Via Covignano chiusa da giorni: "Costretti a fare il giro dell’oca per entrare e uscire da casa" - Da giorni, via Covignano resta chiusa, trasformando il quotidiano in una sfida per residenti, commercianti e clienti.

A me del ristorante i cacciatori frega poco…. Quando riapre il VELVET? Vai su Facebook

Via Covignano riapre dopo 10 giorni: Ma i lavori non sono finiti; Settant’anni di storia, ora il ristorante ha una nuova gestione. Ci guidano tradizione e le ricette dell'azdora Maria”; La discoteca Paradiso di Rimini riapre dopo anni di abbandono: diventerà un hotel.

Via Covignano riapre dopo 10 giorni: "Ma i lavori non sono finiti" - Ma da ieri pomeriggio via Covignano è finalmente riaperta al traffico. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Via Covignano chiusa da giorni: "Costretti a fare il giro dell’oca per entrare e uscire da casa" - Il Comune: "Danni alla linea telefonica: attendiamo i lavori di Telecom, presto riapriremo" . Da msn.com