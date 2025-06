Vi voglio bene Quel messaggio poi l’orrore a soli 14 anni | cos’era successo poco prima

Il dolore di una giovane vita spezzata scuote Bergamo: Viktoria, una ragazza di appena 14 anni, ha lasciato un messaggio straziante prima di scomparire tragicamente. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile l’esistenza e quanto sia importante fare luce su questa drammatica vicenda. Restiamo in attesa di sviluppi mentre il dolore si mescola alla speranza di giustizia.

« Vi voglio bene. Non mi troverete più ». Questo il contenuto del messaggio, breve e straziante che Viktoria, una ragazza di origini ucraine di 14 anni, ha inviato allo zio nella mattinata di giovedì 26 giugno. Poche ore dopo, il suo corpo senza vita è stato ritrovato ai piedi di un edificio abbandonato nell’area dell’ex Reggiani di via Legrenzi, a Bergamo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti, una procedura necessaria per consentire indagini a tutto campo. L’allarme è scattato intorno alle 20.30, dopo una chiamata al 112 che segnalava un possibile incidente. Sul posto sono intervenute ambulanze e automediche, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Vi voglio bene”. Quel messaggio, poi l’orrore a soli 14 anni: cos’era successo poco prima

