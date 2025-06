Vespucci i lavori infiniti | Travi centrali poco sicure Altri 110 giorni di cantieri

Il Ponte Vespucci di Firenze, simbolo storico della città, si trova nuovamente al centro dei lavori. Dopo anni di criticità e interventi temporanei, un nuovo cantiere di 110 giorni mira a mettere in sicurezza le travi centrali, già sospettate di essere poco stabili. Una sfida complessa che richiede risorse e attenzione continua, perché la tutela di questo capolavoro ingegneristico è un impegno che non può aspettare.

di Antonio Passanese FIRENZE Non trova pace il ponte Vespucci. Costruito alla fine degli anni Cinquanta su progetto dell'ingegner Riccardo Morandi – lo stesso del viadotto crollato a Genova – il ponte che collega i lungarni Soderini e Vespucci torna al centro di nuovi interventi. In autunno partirà un cantiere da 110 giorni per la messa in sicurezza della campata centrale: il Comune ha già stanziato 500mila euro per affrontare il degrado delle travi di bordo, ormai danneggiate e non più in grado di assolvere la loro funzione strutturale. Si tratta di lavori di manutenzione programmati e autorizzati, spiegano da Palazzo Vecchio, per evitare futuri rischi e mantenere la piena efficienza dell'opera.