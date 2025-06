Vertice tra Comune e Sei Toscana sui disservizi riscontrati negli ultimi mesi sui rifiuti

Arezzo si mobilita per risolvere i disservizi sui rifiuti: il Comune e Sei Toscana si sono incontrati in un vertice chiarificatore, affrontando con determinazione le criticità che da mesi affliggono il territorio. Un passo importante verso soluzioni concrete e durature, per restituire ai cittadini un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente. La collaborazione tra istituzioni e gestione territoriale è fondamentale per garantire un futuro più pulito e sostenibile.

Arezzo, 27 giugno 2025 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha incontrato il Presidente e i referenti di Sei Toscana per fare chiarezza sulle criticità che da mesi si stanno verificando nel territorio comunale: “È stato un incontro puntuale e diretto – dichiara il Sindaco – durante il quale abbiamo evidenziato con fermezza i problemi riscontrati negli ultimi tre mesi, in particolare per quanto riguarda l’inefficienza nello svuotamento dei cassonetti, ma anche la sporcizia dei contenitori, con situazioni di degrado e disagi sul piano del decoro urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertice tra Comune e Sei Toscana sui disservizi riscontrati negli ultimi mesi sui rifiuti

