Verstappen spaventato da una regola del Codice Sportivo Internazionale | Meglio se sto zitto

Max Verstappen si trova sul filo del rasoio, minacciato da una regola del codice sportivo internazionale che potrebbe metterne a rischio la carriera. Il documento della FIA sulle penalità , infatti, mette in allerta il campione olandese, con una squalifica dietro l’angolo e i punti sulla super licenza quasi esauriti. Un dettaglio che, se non gestito con attenzione, potrebbe avere conseguenze devastanti: ecco cosa bisogna sapere.

