Verstappen-Mercedes colpo di scena | l’annuncio lo dà…Russell

La Formula 1 infiamma ancora una volta con sorprese e colpi di scena, mentre il Circus si sposta in Austria per il GP del Red Bull Ring. Tra le attese di un futuro incerto per Verstappen e le novità annunciate da Russell, l’adrenalina è alle stelle. Nelle menti di tifosi e addetti ai lavori, si alimenta la voglia di scoprire cosa riserverà questa emozionante stagione. La passione per la velocità non si ferma qui…

La Formula 1 fa tappa in Austria ma nel frattempo tiene banco il futuro di Max Verstappen, con Russell che annuncia delle novitĂ . Prosegue il Mondiale di Formula 1, che dopo il sorprendente Gran Premio di Canada, si sposta in Austria, per il GP del Red Bull Ring. A seguito del grande successo della Mercedes, con la vittoria di George Russell e lo storico terzo posto di Kimi Antonelli, la McLaren vuole nuovamente lasciare il segno. Nelle menti di tutti, infatti, l’errore di Lando Norris che ha compromesso la sua gara e, rischiato, di farlo anche al compagno Piastri. Chi tenterĂ di limitare il team Papaya sarĂ la Ferrari, che porterĂ nuovi aggiornamenti in questo Gran Premio, e la stessa Mercedes, che punta a fare da terzo incomodo al team inglese e a Max Verstappen. 🔗 Leggi su Sportface.it

