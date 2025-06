Verso un accordo sui dazi | la Ue attende la proposta Usa

Verso un accordo sui dazi, la UE attende con cautela la proposta USA. La Casa Bianca ha aperto alla possibilità di prorogare la sospensione, sottolineando che la decisione finale spetta al presidente. Un segnale di speranza in un clima più disteso tra le due sponde dell’Atlantico, anche se l’obiettivo di un’intesa definitiva entro pochi giorni rimane difficile da raggiungere. Secondo fonti vicine alla presidente della...

Segnali di apertura. La scadenza del 9 luglio 2025 per la sospensione dei dazi americani potrebbe slittare. A dare un segnale di apertura è stata la stessa Casa Bianca: “La proroga è possibile, ma la decisione finale spetta al presidente.” Un annuncio che riflette un clima più disteso tra Washington e Bruxelles, pur nella consapevolezza che un’intesa definitiva entro pochi giorni resta fuori portata. Secondo vicine la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha informato i leader Ue dell’arrivo di una controproposta americana: un testo snello, che prefigura un “accordo provvisorio” per scongiurare nuove tariffe. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Verso un accordo sui dazi: la Ue attende la proposta Usa

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

