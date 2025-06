Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati Questa volta davvero | In tempo per l’arrivo di Orlandino

Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio autentico, arrivato puntuale per accogliere il loro adorato orlandino. Dopo la favolosa celebrazione dello scorso settembre tra amici vip, ieri a Bagnolo Cremasco si è sancita ufficialmente la loro unione civile, un passo importante che rende ancora più speciale questa nuova avventura insieme. Un lieto evento che segna un nuovo capitolo di felicità per la coppia.

Bagnolo Cremasco (Cremona), 27 giugno 2025 – Vi ricordate il matrimonio da sogno di Veronica Ferraro e Davide Simonetta, lo scorso settembre? Location stupenda, nella Brianza Lecchese, e invitati vip come Chiara Ferragni (migliore amica della sposa) e Annalisa, che si è anche esibita per gli sposi. Beh, sappiate che è stata “solo” una grande e bellissima festa, ma il matrimonio quello vero, valido ai fini civili, si è tenuto ieri a Bagnolo Cremasco. A dirlo è la stessa Ferraro, che è in attesa del suo primo figlio – Orlando – tramite un post su Instagram che accompagna delle foto molto semplici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati. Questa volta davvero: “In tempo per l’arrivo di Orlandino”

