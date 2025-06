Vento forte in arrivo | scatta l' allerta gialla lieve sollievo dal caldo africano

Prepariamoci a un cambiamento nel clima: alle 8 di sabato 28 giugno scatta l’allerta gialla per vento forte in tutta la Puglia, offrendo un po’ di sollievo dal caldo africano. Venti settentrionali in intensificazione, con rotazione da est nel corso della giornata, segnalano un improvviso, ma temporaneo, cambio di scenario meteorologico. Resta aggiornato e prenditi cura della tua sicurezza, perché il vento potrebbe portare sorprese lungo la regione.

Scatta alle 8 di sabato 28 giugno, ed è valida per le successive 16 ore, l’allerta gialla per vento diramata dalla Protezione civile della Puglia. Sono previsti venti forti settentrionali, in rotazione nel corso della giornata da Est. Il bollettino riguarda tutta la Puglia, dal Gargano al Salento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: vento - scatta - allerta - gialla

Grandine, temporali e vento: mix di maltempo in Toscana. Scatta l’allerta gialla: dove e quando - Firenze, 13 maggio 2024 – Un mix di maltempo si abbatte sulla Toscana, portando grandine, temporali e forti venti.

Maltempo in arrivo sulla Calabria: scatta l’allerta gialla in alcune zone: La perturbazione atlantica che da ieri ha iniziato a muoversi verso l’Italia, attraversando l’Europa centrale, si sta spostando progressivamente verso il mar Tirreno meridionale. Secondo qu Vai su Facebook

Meteo, si sfiorano i 37 gradi in Trentino e scatta l'allerta per i temporali: “Fenomeni potranno essere intensi con grandine di medie o grandi dimensioni”; Temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla. Previsti grandine, fulmini e raffiche di vento fino a 100 km/h; Allerta gialla per vento forte a partire dalle 20 di domenica 30 marzo.

Vento forte in arrivo: scatta l'allerta gialla, lieve sollievo dal caldo africano - Domani, sabato 28 giugno, sono previsti venti forti settentrionali, in rotazione nel corso della giornata da Est ... Da foggiatoday.it

Temporali in arrivo a Milano, scatta l’allerta meteo gialla: quando inizierà - La misura è stata diramata dal centro funzionale funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione ... Scrive fanpage.it