Venti chilometri fino al santuario debutto di notte.

Vivere un’esperienza unica di spiritualità e avventura: questa è l’essenza del nuovo Cammino di San Giovanni in versione notturna. Partiti a tarda sera, attraverserai la campagna dell’Adda sotto un cielo stellato, per poi arrivare all’alba al Santuario di San Giovanni Battista del Calandrone, a Merlino. Un viaggio che unisce devozione, cultura e natura, regalando emozioni indimenticabili a ogni passo. Sei pronto a scoprire il fascino di questa esperienza suggestiva?

La partenza a tarda sera, una ventina di chilometri di cammino nelle campagne dell'Adda sprofondate nel buio e all'alba la Santa Messa per i pellegrini al Santuario di San Giovanni Battista del Calandrone, a Merlino. Debutto per la versione "notturna", seppure ridotta, del Cammino di San Giovanni, da Melzo a Lodi, percorso devozionale e culturale fra Milanese e Lodigiano ideato due anni fa da un gruppo di melzesi e sempre più gettonato da turisti di tutta la regione. La camminata "in notturna" alla vigilia della ricorrenza di San Giovanni era stata programmata l'anno scorso e poi rinviata causa maltempo.