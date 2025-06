Venezia tra festa e protesta inizia il weekend di Bezos e Sanchez Lusso vip tensioni | nozze blindate

Venezia tra festa e protesta, tra il lusso vip e le tensioni che blindano le nozze di Bezos e Sanchez. Una città che si trasforma, tra eventi glam e manifestazioni di dissenso, svelando un equilibrio delicato tra prestigio e criticità . Il weekend promette emozioni forti, dove il fascino veneziano si mescola a sfide e opportunità . In questo scenario, il futuro di Venezia si gioca anche sulle scelte di grandi protagonisti come Bezos.

Venezia, 27 giugno 2025 –  “Bezos può fare di tutto”. Alla fine tocca al sindaco Luigi Brugnaro dire come stanno le cose: il padrone di Amazon non ha solo amici carini come Orlando Bloom, influenti come Ivanka Trump, potenti come Bill Gates. Si porta dietro uno stuolo di relazioni, clienti e attività . Cioè potenziali investitori che su Venezia, se presentata bene, potrebbero farsi venire idee interessanti. Il promesso sposo non ha bisogno di essere convinto. Fra un ricevimento e l’altro sul Canal Grande svela ai suoi ospiti che la città non è solo la cornice del suo matrimonio: “È parte della nostra storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net