Venezia No space 4 Bezos | il video dei laser sul campanile di San Marco

A Venezia, un intervento sorprendente illumina il simbolo della città: laser verdi proiettano messaggi di protesta sul Campanile di San Marco. “No Space 4 Bezos”, “Fck Bzs” e “No Bezos No War” sono solo alcune delle parole che risuonano contro l’avidità e le guerre. Rivendicata dal gruppo Reclaimthetech, questa azione mira a scuotere le coscienze e a portare il tema al centro del dibattito pubblico. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa?

‘No space 4 Bezos’, ‘Fck Bzs’, ‘No Bezos No War’: sono alcune delle scritte proiettate ieri con il laser verde sulla facciata del Campanile di San Marco a Venezia. L’azione è stata rivendicata su Instagram dal gruppo Reclaimthetech, che ha pubblicato foto e video della protesta. “Oggi il campanile di San Marco manda un messaggio chiaro: No Space for Bezos no Space for War”, si legge nel post sul profilo della mobilitazione contro il matrimonio del fondatore e proprietario di Amazon con Lauren Sanchez. “Ci vediamo sabato 28 giugno alle 17.00 davanti alla Stazione S. Lucia per un grande corteo contro la guerra, per Venezia!”, scrivono gli attivisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezia, “No space 4 Bezos”: il video dei laser sul campanile di San Marco

