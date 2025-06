venezia manichino di jeff bezos a grandezza naturale nel canal grande

Un insolito spettacolo ha catturato l’attenzione di Venezia: un manichino gigante di Jeff Bezos, avvolto da banconote e disteso su una gigantesca scatola di Amazon, ha fatto il suo ingresso nel Canal Grande. Tra gondole e vaporetti, si tratta dell’ultimo atto di protesta in vista del matrimonio del miliardario, stimolando riflessioni sulla cultura, il denaro e il potere che attraversano la storica città lagunare. Un gesto simbolico che lascia il segno, invitando a riflettere sulle contraddizioni del nostro tempo.

Un manichino a grandezza naturale di Jeff Bezos, disteso su una gigantesca scatola di Amazon con le mani strette intorno a banconote da un dollaro, è stato gettato nel Canal Grande di Venezia e fatto galleggiare tra gondole e vaporetti. Il gesto è l’ultimo di una serie di proteste per il matrimonio del miliardario Jeff Bezos, in programma nel fine settimana nella città lagunare. Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno portato gruppi di attivisti a protestare, in quanto simbolo della crescente disparità tra ricchi e poveri e del disprezzo per i residenti della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it