Venerdì Piacentini e cycling all' aperto | settantadue sportivi in sella

Venerdì 27 giugno, nel cuore di Piacentini e Cycling all'aperto, un'onda di energia ha coinvolto 72 sportivi in sella, sfidando il caldo con entusiasmo e musica contagiosa. Tre sessioni di pedalata, tra risate e motivazione, hanno animato via Quattro Novembre, con Davide Poggi e altri appassionati pronti a condividere passione e divertimento. Un evento che ha dimostrato come lo sport possa unire e regalare emozioni anche nelle giornate più torride, lasciando il segno nella memoria di tutti i partecipanti.

Ondata di energia e divertimento nonostante il gran caldo: 72 le persone che si sono dati appuntamento in via Quattro Novembre nel tardo pomeriggio del 27 giugno per pedalare suddivisi in tre sessioni a ritmo di musica. Ad incitare e a pedalare assieme ai partecipanti, Davide Poggi, della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: venerdì - piacentini - cycling - aperto

Torna "Tu Si Que Avis": al via le iscrizioni per il talent show dei Venerdì Piacentini - Ritorna "Tu Si Que Avis", il talent show dei venerdì piacentini! Dopo il successo della prima edizione, AVIS Comunale Piacenza lancia le iscrizioni per questa entusiasmante competizione, promossa dal Gruppo Giovani in collaborazione con il Comune di Piacenza e Black Lemon.

Ciclismo - Venerdì 28 marzo Francesco Moser ospite all'Auditorium di Podenzano; Venerdì il via del 1° Giro delle 3 Province allievi; Tour de France 2024: lunedì 1° luglio partenza Piacenza.