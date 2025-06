Venditti il concerto di Bob Marley e il viaggio | ‘Piero e Cinzia’ è nata così 45 anni fa

Quarantacinque anni fa, un indimenticabile concerto di Bob Marley a San Siro segnò un’epoca e ispirò storie che ancora oggi emozionano. Tra queste, quella di Antonello Venditti, che nacque da un viaggio speciale di Piero e Cinzia, due giovani romani avidi di musica e libertà. Questa connessione tra musica, sogni e incontri fortuiti dimostra come un momento può trasformarsi in un ricordo eterno. E così, la storia continua a incantare chi crede nella forza delle emozioni condivise.

(Adnkronos) – A 45 anni esatti dal mitico concerto di Bob Marley del 27 giugno 1980 a San Siro, non si può non raccontare la storia che lega Antonello Venditti a quel momento, e alla canzone 'Piero e Cinzia' dedicata a due ragazzi romani che erano andati insieme a Milano per vedere il re del . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it