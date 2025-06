Vello è possibile | lo spettacolo di e con Sofia Muscato al Teatro Agricantus

Vello 232 possibile, lo spettacolo che ha conquistato il pubblico di Palermo, torna a incantare gli spettatori all'Agricantus di via XX Settembre venerdì 27 giugno alle 21. Con la maestria di Sofia Muscato e la regia di Vito Meccio, questa produzione Babel Crew promette emozioni intense e riflessioni profonde. Non so se è un caso ma... preparatevi a vivere un’esperienza unica nel suo genere!

Venerdì 27 giugno, alle ore 21, torna in scena all'Agricantus di Palermo “Vello è possibile” di e con Sofia Muscato, uno spettacolo molto amato dal pubblico del teatro di via XX Settembre, diretto da Vito Meccio, una produzione Babel Crew diretta da Chiara Muscato. «Non so se è un caso ma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: muscato - vello - possibile - spettacolo

Siamo già al lavoro per la Stagione 2023. Questa mattina sopralluogo con il regista Leo Muscato al Teatro Greco di Siracusa. Leo Muscato dirigerà Prometeo Incatenato di Eschilo e toccherà proprio a lui aprire la stagione l’11 maggio 2023. Dal 17 ottobre s Vai su Facebook

“Vello è possibile”, all’Agricantus il Mito in chiave ironica di Sofia Muscato; Al Teatro Agricantus “Vello è possibile”: il Mito secondo Sofia Muscato; La badante all'Agricantus, al via la stagione del teatro da kamera dedicata alla prosa contemporanea.

“Vello è possibile”, all’Agricantus il Mito in chiave ironica di Sofia Muscato - ] ... Si legge su blogsicilia.it

Teatro: spettacolo con band firmato Fresu e Muscato - Debutta in prima assoluta al Teatro Comunale di Bolzano domani, alle 20. Segnala ansa.it