Vela Berta Calabrò restano in top5 e mettono nel mirino il podio nel 470 misto alla Kieler Woche

Va in archivio con buone notizie sul fronte italiano la settima e terzultima giornata della Kieler Woche 2025, uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo valevole in questo caso anche come terzo capitolo stagionale del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Day-7 in cui si sono disputate altre due regate di flotta nel 470 misto e tre prove nel Nacra 17. Elena Berta e Giulio Calabrò si confermano al quinto posto assoluto della generale nel doppio misto 470, piazzando uno score odierno di 6-7 e restando in lizza per il podio overall con un distacco di 22 punti dai leader britannici Martin WrigleyBettine Harris, 14 dai portoghesi Beatriz GagoRodolfo Pires, 7 dagli altri lusitani Diogo CostaCarolina Joao e 6 dagli spagnoli Jordi Xammar HernandezMarta Cardona Alcantara. 🔗 Leggi su Oasport.it