Vede il cognato dopo quattro anni e lo accoltella davanti a tutti

Un incontro apparentemente casuale si trasforma in tragedia a Roma: un uomo di 42 anni, dopo quattro anni di lontananza, affronta il cognato e, a causa di un debito di soli 50 euro, l'accoltella davanti a tutti sui binari della metro B. Un episodio che scuote la città e ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra convivenza civile e violenza improvvisa.

