Vaticano entrate dell’Obolo di San Pietro tornano a salire

Le entrate dell’Obolo di San Pietro nel Vaticano registrano un deciso aumento nel 2024, con gli Stati Uniti in testa tra i donatori. Un segnale positivo che testimonia il rinnovato impegno dei fedeli e degli sostenitori internazionali. Rita Salerno ci guida attraverso questa ripresa finanziaria, un passo importante per il sostegno alle attività della Chiesa. Scopriamo insieme come questa crescita influisce sul futuro del Vaticano e sulla sua missione nel mondo.

Nel 2024 le entrate dell’Obolo di San Pietro sono tornate a salire. Al primo posto tra i paesi donatori si trovano gli Stati Uniti. Servizio di Rita Salerno. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, entrate dell’Obolo di San Pietro tornano a salire

Vaticano, a 58 milioni l’ultimo Obolo di San Pietro per Papa Francesco. Domenica 29 le prime offerte per Leone XIV - Ma le uscite restano comunque più alte, a 75,4 milioni di euro ... Scrive milanofinanza.it

Obolo di San Pietro in deficit, ma la solidarietà del Papa non si ferma: aiuti in tutto il mondo - L'Obolo di San Pietro chiude il 2024 in rosso, ma garantisce 239 progetti in 66 Paesi grazie all'impegno della Santa Sede e dei fedeli. Come scrive tgcom24.mediaset.it