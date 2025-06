Vaticano entrate dell’Obolo di San Pietro tornano a salire

Le entrate dell’Obolo di San Pietro nel 2024 registrano una significativa ripresa, con gli Stati Uniti in testa tra i donatori. Un segnale positivo per il Vaticano, che dimostra come la generosità internazionale continui a sostenere le sue attività. Scopriamo insieme i dettagli di questa crescita e cosa significa per il futuro della Santa Sede.

Nel 2024 le entrate dell’Obolo di San Pietro sono tornate a salire. Al primo posto tra i paesi donatori si trovano gli Stati Uniti. Servizio di Rita Salerno. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, entrate dell’Obolo di San Pietro tornano a salire

In questa notizia si parla di: entrate - obolo - pietro - salire

Vaticano, entrate dell’Obolo di San Pietro tornano a salire - Le entrate dell’Obolo di San Pietro nel Vaticano registrano un deciso aumento nel 2024, con gli Stati Uniti in testa tra i donatori.

#Tg2000 - #Vaticano, entrate dell’#Obolo di #SanPietro tornano a salire #27giugno #Tv2000 #Chiesa #donazioni @tg2000it Vai su X

“E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa” Dalla Basilica di Sant’Agnese fuori le Mura in #Roma, suor @robertavinerba commenta il Vangelo della Solennità dei Santi Pietro e Pa Vai su Facebook

Vaticano, entrate dell’Obolo di San Pietro tornano a salire; Vaticano entrate dell’Obolo di San Pietro tornano a salire; Vaticano, entrate dell’Obolo di San Pietro tornano a salire.

Vaticano, entrate dell’Obolo di San Pietro tornano a salire - È stato reso pubblico il rapporto 2024 sull’Obolo di San Pietro?, il fondo destinato a sostenere la missione del Papa e le opere di carità nel mondo. Come scrive informazione.it

Obolo di San Pietro: 58 milioni raccolti, 75 spesi - Leggi ... Scrive informazione.it