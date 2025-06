Vasto incendio nelle vicinanze di Etnapolis fumo invade anche la carreggiata

Un vasto incendio vicino a Etnapolis sta creando un quadro di emergenza sulla strada statale 121, con fumo denso che invade la carreggiata e mette a rischio la circolazione. Le fiamme hanno divorato sterpaglie e vegetazione, generando un cielo grigio e minaccioso che si estende verso Catania. La situazione è sotto controllo delle autorità , ma è fondamentale prestare attenzione e seguire le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti.

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio lungo la strada statale 121, in prossimitĂ del centro commerciale Etnapolis, nel territorio di Belpasso, in direzione Catania. Le fiamme hanno interessato sterpaglie e vegetazione ai margini della carreggiata e il fumo ha ridotto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

