Vasco Rossi in concerto allo Stadio Olimpico | la scaletta delle canzoni

Vasco Rossi torna a incantare i suoi fan allo Stadio Olimpico di Roma, un evento imperdibile che riunisce centoventimila anime pronte a vivere un’esperienza indimenticabile. Con il suo stile inconfondibile e una scaletta ricca di hits, il Komandante promette emozioni forti e ricordi che resteranno nel cuore. Tra le canzoni più amate, quali non vediamo l’ora di cantare? Continua a leggere per scoprirlo!

Centoventimila persone tra stasera e domani saranno accolte allo Stadio Olimpico di Roma per il concerto di Vasco Rossi, il Komandante. C’è tanta trepidazione tra i fan che non rinunciano a seguire il cantante, ormai giunto quasi alla fine della sua carriera. E’ tutto pronto, anche la scaletta: scopriamola. Vasco Rossi a Roma, quale sarà la scaletta. Ci sono brani che sappiamo a memoria e che non possiamo fare a meno di cantare. Tra le canzoni scelte dal Komandante per il tour 2025 non mancano alcune che hanno fatto la storia della musica italiana. Vita spericolata, Sono innocente ma., L’uomo più semplice, Valium, Vivere, Mi si escludeva, Gli spari sopra, Quante volte, Ed il tempo crea eroi, Un gran bel film, Vivere non è facile, Buoni o cattivi, Basta poco, Siamo qui, C’è chi dice no, Io perderò, La strega (La diva del sabato sera), Cosa vuoi da me, Vuoi star ferma, Tu vuoi da me qualcosa, Una canzone per te, Va bene, va bene così, Rewind, E adesso che tocca a me, Senza parole, Sally, Se ti potessi dire, Siamo solo noi, Canzone, Albachiara. 🔗 Leggi su Funweek.it

Mister Movie | Bufera su Giusy Attanasio: “Vasco Rossi non farebbe quello che faccio io”, Web in rivolta dopo il video - Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, è finita nel mirino della critica per una controversa dichiarazione su Vasco Rossi durante un’intervista.

Vasco Rossi all’Olimpico: dalla scaletta del concerto al palco astronave, ecco come sarà https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/27/news/scaletta_concerto_vasco_rossi_roma-424693815/?rss&ref=twhl… Vai su X

È partito ufficialmente dallo stadio Olimpico di Torino il tour di Vasco Rossi che questa volta ha inserito Vita spericolata in cima alla scaletta. Vai su Facebook

