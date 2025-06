Varriale ironizza sulla sconfitta della Juve | Dopo le goleade salutate con titoli fin troppo roboanti la Juventus prende l’imbarcata!

La Juventus, protagonista di una serie di vittorie roboanti all’inizio del girone G, ora si ritrova a dover fare i conti con un’imbarcata storica contro il Manchester City. Enrico Varriale non perde occasione per ironizzare sulla sfida e sui titoli altisonanti che hanno fatto salire l’asticella delle aspettative, solo per essere poi smentite dalla realtà sul campo. La lezione di questa serata è chiara: nel calcio, niente è scritto… tranne forse il risultato finale.

Varriale commenta la brutta prestazione che la Juve ha fornito contro il Manchester City: tutte le dichiarazioni dell’opinionista. Enrico Varriale ha analizzato la sconfitta che la Juve ha patito contro il Manchester City sul proprio profilo X. Il giornalista non rinuncia a una dose di ironia, che verte soprattutto sulla maniera in cui sono state accolte le vittorie dei bianconeri nelle prime due giornate del girone G del Mondiale per Club contro l’ Al Ain e contro il Wydad Casablanca. PAROLE – «Dopo le goleada con emiratini e marocchini salutate in Italia con titoli fin troppo roboanti, la Juventus prende l’imbarcata con il Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale ironizza sulla sconfitta della Juve: «Dopo le goleade salutate con titoli fin troppo roboanti, la Juventus prende l’imbarcata!»

In questa notizia si parla di: juve - varriale - sconfitta - ironizza

