Variante Anas inserita nel Puc ma senza alcun progetto | il Tar annulla tutto

La variante Anas, inserita nel PUC senza un progetto dettagliato, ha subito una battuta d'arresto: il Tar Campania ha annullato questa previsione, bloccando così l'attraversamento della SS700 a Capua. Questa decisione apre nuovi scenari per lo sviluppo della viabilità locale, lasciando in sospeso i piani di collegamento tra Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. La questione rimane calda: cosa cambierà ora per i residenti e le future infrastrutture?

La variante Anas non arriverà a Capua. Lo conferma il Tar Campania che ha annullato parte del Puc, approvato in consiglio comunale nel 2023, relativamente alla previsione dell'attraversamento della SS700, che attualmente collega Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere, nel comune capuano. A. 🔗 Leggi su Casertanews.it

