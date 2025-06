Vannacci fa impazzire la sinistra | Al fronte mandiamo i signori del Gay Pride?

Il generale Roberto Vannacci scuote il panorama politico italiano con una provocazione tagliente, mettendo in discussione le priorità della sinistra e sollevando un acceso dibattito sulla percezione del rischio in Europa. La sua uscita durante un comizio in Puglia non è solo una provocazione, ma un chiaro attacco alle scelte politiche e ai valori che guidano le alleanze nazionali e internazionali. Ma cosa significa davvero questa presa di posizione?

Se l'Europa rischiasse di entrare in guerra contro la Russia "chi mandiamo, quelli del Gay Pride?". Si riassume così la provocazione del generale Roberto Vannacci. Provocazione che però è anche un attacco politico molto serio alla sinistra e alla agenda delle sue priorità. Intervenuto a San Marco in Lamis (Foggia) durante un comizio in piazza organizzato dalla Lega provinciale nell'ambito di un tour dedicato al Decreto sicurezza, l'europarlamentare è andato dritto al punto: "Davanti alla minaccia russa chi mandiamo? In Toscana di recente c'è stato il 'Gay Pride', mandiamo questi signori al fronte? Chi è pronto a questo sacrificio, chi è che viene educato ancora con questi valori?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vannacci fa impazzire la sinistra: "Al fronte mandiamo i signori del Gay Pride?"

