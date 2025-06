Vannacci e la nuova sparata sui gay | Ci riarmiamo e poi chi mandiamo al fronte? Quelli che sfilano al Pride? – Il video

Le parole di Roberto Vannacci, europarlamentare e figura controversa della Lega, hanno scatenato un’ondata di polemiche con una sua recente dichiarazione che mette in discussione il valore dei diritti civili e il senso di solidarietà. Durante un comizio in Puglia, ha sollevato un dibattito acceso, evidenziando come le sue esternazioni continuino a dividere l’opinione pubblica e a mettere in discussione i valori fondamentali del rispetto e dell’inclusione.

«Davanti alla minaccia russa chi mandiamo? In Toscana di recente c’è stato il Gay Pride: mandiamo questi signori al fronte?». Una frase che ha suscitano una nuova ondata di polemiche attorno al generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, che giovedì 26 giugno, durante un comizio a San Marco in Lamis, nel Foggiano, ha rivolto un attacco diretto, l’ennesimo, alla comunità Lgbtq+, parlando davanti a circa duemila persone. Una provocazione che ha suscitato immediate reazioni e che si inserisce nel solco delle sue posizioni già espresse in passato su temi legati a identità sessuale e diritti civili. 🔗 Leggi su Open.online

