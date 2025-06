Vannacci choc | Spendiamo miliardi in armi e chi mandiamo in guerra? Quelli del Gay pride?

Vannacci Choc scuote il dibattito pubblico con parole provocatorie e irriverenti, sollevando questioni spinose sui nostri investimenti militari e sui valori sociali. Con toni diretti e senza filtri, invita a riflettere sulla destinazione delle risorse e sulle priorità della nostra società. Ma è davvero così semplice? L’europarlamentare e...

"Spendiamo 800 miliardi di euro e poi chi va a combattere al fronte? In Toscana recentemente c’è stato il Gay pride, ci mandiamo questi signori? Ditemelo voi". Non sono parole scambiate al bar con qualche sconosciuto ma dichiarazioni pubbliche fatte da un palco. L'europarlamentare e. 🔗 Leggi su Today.it

