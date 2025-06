Vandali in azione tra Zibido Assago e Noviglio

sindaca Sonia Belloli, che ha espresso grande rammarico per il ripetersi di questi atti vandalici. La decisione di rimuovere le porte del calcetto mira a tutelare l’investimento e a sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispetto e cura degli spazi pubblici. È ora di agire insieme per proteggere i nostri luoghi di aggregazione e garantire un ambiente sicuro e condiviso per tutti.

Atti vandalici al centro sportivo Zibido. Troppe volte le porte del calcetto sono state rotte. Ora sono state tolte come monito. Lo ha deciso la sindaca Sonia Belloli (nella foto) che ha fatto un sopralluogo insieme agli assessori Luca Bonizzi e Giacomo Serra."Abbiamo investito centinaia di euro per riqualificare il centro sportivo, Siamo costretti a rimuovere le porte perché ancora una volta sono state vandalizzate – sono le parole della sindaca Belloli –. Spero che questo momento senza porte possa servire per riflettere affinché certe strutture vengano adoperate nel modo corretto". Intanto ad Assago dopo il parco giochi, è la volta del cortile dell’asilo nido Luna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vandali in azione tra Zibido, Assago e Noviglio

