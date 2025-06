Vandali a Cinquale Pattini di salvataggio gettati in mare

La scena si ripete, minando la tranquillità degli stabilimenti balneari di Cinquale. Pattini di salvataggio gettati in mare e attrezzature rubate stanno diventando un fenomeno preoccupante, con recuperi spesso difficili e costosi. Quello che sembrava uno scherzo si sta trasformando in un vandalismo che minaccia il turismo e il lavoro di chi ama questa splendida costa. La situazione richiede azioni concrete per tutelare il nostro patrimonio e garantire serietà e sicurezza alle attività balneari.

Pattìni gettati in mare con recuperi difficoltosi anche lontani dalla riva, attrezzatura rubata. Quella che poteva sembrare la burla di una notte, adesso si sta trasformando in un vandalismo quasi costante che sta colpendo gli stabilimenti balneari sulla costa montignosina. A denunciare la situazione è la presidente dell’associazione dei balneari di Cinquale, Romina Bertocchi: "Da diverse settimane si verificano fatti particolari nella notte sulla spiaggia di Cinquale. Quello che a prima vista poteva sembrare una stupida burla si è trasformato poi in un fatto che si ripete da diverse settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vandali a Cinquale. Pattini di salvataggio gettati in mare

