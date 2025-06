Valmontone Fermato con difficoltà mentre picchia padre e madre 33enne del luogo arrestato dai Carabinieri

In un episodio inquietante a Valmontone, i Carabinieri sono intervenuti con fermezza per fermare un giovane di 33 anni che, in preda alla violenza, stava aggredendo i propri genitori. La prontezza dei militari, coadiuvati dal Nucleo Operativo di Colleferro, ha evitato il peggio, portando all’arresto dell’uomo. Un intervento che sottolinea l’importanza della tutela delle famiglie e della sicurezza pubblica, dimostrando ancora una volta come la determinazione delle forze dell’ordine possa fare la differenza.

Cronache Cittadine VALMONTONE – I militari della Stazione Carabinieri di Valmontone, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro, hanno L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Valmontone. Fermato con difficoltà mentre picchia padre e madre. 33enne del luogo arrestato dai Carabinieri

In questa notizia si parla di: valmontone - carabinieri - fermato - difficoltÃ

Valmontone. Botte da orbi nella notte con cacciaviti e cocci di bottiglie di vetro. Tre nigeriani ubriachi arrestati dai Carabinieri - Una notte di follia a Valmontone si trasforma in un vero e proprio spettacolo di violenza: cacciaviti, cocci di vetro e urla di rissa.

Valmontone – Aggredisce i genitori, 33enne arrestato dai Carabinieri; Picchia i genitori e li manda in ospedale. Arrestato; Valmontone. Botte da orbi nella notte con cacciaviti e cocci di bottiglie di vetro. Tre nigeriani ubriachi arrestati dai Carabinieri.