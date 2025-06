ValliZeri attivo sul mercato Coppola cala il settebello

ValliZeri si conferma protagonista nel mercato calcistico, muovendosi con decisione e ambizioni. Dopo aver arricchito la rosa con nomi di spicco come Andrea Filippi e Jacopo Manganelli, la società si prepara a una stagione emozionante, puntando a grandi obiettivi e a consolidare la propria posizione. Il calciomercato estivo si infiamma, e il ValliZeri si distingue come una delle formazioni più attive e strategiche. La nuova stagione si avvicina: sarà un duello avvincente tra le contendenti.

Fra le società che si sono mosse di più in questa ultima settimana di mercato c'è sicuramente il ValliZeri, che dopo aver annunciato gli arrivi dell'ex capitano della Pontremolese Andrea Filippi, seguito a ruota da Jacopo Manganelli, trasferimento quello del forte centrocampista della Villafranchese che continua a far discutere all'ombra di San Francesco, Diego Giromini, Mattia Gavellotti, Damiano Ruffini, Mattia Conti e Dennis Bregasi, il diesse David Coppola ha annunciato altri sette volti nuovi. L'ex centrale difensivo Coppola, da settimane operatore di mercato del club valligiano, sta costruendo una squadra che abbia dentro il grande senso di appartenenza, qualcosa di duraturo per un'intera comunità che nella prossima stagione ritornerà ad essere protagonista sul palco della Terza Categoria.

