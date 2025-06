Valle Telesina sportello d’ascolto e percorsi formativi per costruire una nuova comunità educante

Nel cuore della Valle Telesina, l’Sportello d’Ascolto e i Percorsi Formativi rappresentano un faro di speranza e rinascita. Questi strumenti innovativi sono pensati per trasformare le idee in azioni concrete, coinvolgendo attivamente famiglie e giovani. Chi opera nel campo dell’educazione svolge un ruolo fondamentale: creare una comunità più forte, solidale e consapevole. È tempo di investire nel futuro, perché solo insieme possiamo costruire un domani migliore...

Tempo di lettura: 2 minuti È possibile migliorare la comunità nella quale si vive? Come si fa a trasformare un’idea in un progetto capace di camminare da solo ed affrontare, in maniera condivisa, i problemi che gravano su famiglie e ragazzi? Qual è il ruolo di coloro che operano nel campo dell’educazione e che contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle comunità dove operano? Nel processo di costruzione di una comunità educante in Valle Telesina i partner del progetto “COMe ON! – Comunità in movimento” hanno attivato uno Sportello di comunità e dei percorsi formativi gratuiti, aperti a tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it