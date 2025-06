Valentino Rossi terribile batosta | senza parole

Negare il suo incredibile talento e il suo impatto iconico nel mondo delle due ruote. Valentino Rossi, leggenda vivente del motociclismo, continua a catturare l'attenzione dei tifosi e degli appassionati, anche dopo aver abbandonato le competizioni agonistiche. Questa volta, però, la sua presenza ha scosso gli animi: una terribile batosta che lascia tutti senza parole. Ma cosa è successo realmente? Scopriamolo insieme.

Valentino Rossi, nonostante i tanti anni passati dal ritiro dalla MotoGP, fa parlare ancora di sé: per quale motivo, stavolta. Valentino Rossi è uno dei piloti più forti della storia del motociclismo. Nella storia della MotoGP, soltanto Marc Marquez nel ventunesimo secolo tiene il passo con i successi, le vittorie, i podi e gli straordinari traguardi raggiunti dal Dottore. Su questo non c’è davvero alcun dubbio e non si può assolutamente pensarla diversamente. Da tempo, ormai, il Dottore si dà da fare per rendere più rilassante e migliore possibile la sua vita privata, con le sue due figlie e la compagna Francesca Sofia Novello, anche se è impegnato anche come pilota in Endurance con le macchine e nella sua attività a dir poco soddisfacente in qualità di imprenditore. 🔗 Leggi su Sportface.it