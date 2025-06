Valentin Carboni resta all’Inter? C’è un dubbio per i nerazzurri | la situazione

Valentin Carboni potrebbe lasciare l'Inter in prestito, alimentando il dubbio tra i tifosi nerazzurri. A differenza di Pio Esposito, che ha già dimostrato il suo talento nel Mondiale per Club, il giovane argentino sembra destinato a partire. La decisione definitiva della società , tuttavia, arriverà solo nei prossimi giorni, lasciando in sospeso le speranze e le aspettative di tutti gli appassionati. Resta da vedere quale sarà il futuro del talento argentino nel cuore dell'Inter.

Valentin Carboni sembra destinato a lasciare l’Inter in prestito. A differenza di Pio Esposito, il giovane argentino potrebbe partire. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Francesco Pio Esposito rimarrà all’ Inter. Nelle prime due presenze nel Mondiale per Club, il ragazzo classe 2005 ha realizzato un gol e un assist, convincendo tutti circa il suo reale valore. Anche se i nerazzurri compiranno la loro scelta definitiva solo dopo la rassegna statunitense, il centravanti di Castellammare di Stabia sembra destinato alla permanenza. Discorso diverso per l’altro 2005 dalle belle speranze, Valentin Carboni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni resta all’Inter? C’è un dubbio per i nerazzurri: la situazione

In questa notizia si parla di: inter - carboni - valentin - resta

Calciomercato Inter, il ds del Venezia: «Stankovic? Lo riscatteremo, Radu invece no. E su Carboni…» - Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha rilasciato dichiarazioni significative sul calciomercato riguardanti l'Inter.

Valentin Carboni resta? Cosa filtra dagli Usa: la scelta dell’Inter | INTERLIVE https://interlive.it/2025/06/23/valentin-carboni-resta-cosa-filtra-dagli-usa-la-scelta-dellinter-interlive/… Vai su X

Inter, arrivano i gol: pronti 2 nuovi acquisti. Esposito vs Valentin Carboni: uno resta! Vai su Facebook

Inter, i giovani di Chivu: Pio Esposito e Carboni decisivi, controriscattato Aleksandar Stankovic. Chi resta e chi va; Chivu, al Mondiale nasce l'Inter del futuro? Tra Carboni e gli Esposito c'è un sogno comune; Inter, i giovani di Chivu: Pio Esposito e Carboni decisivi, controriscattato Aleksandar Stankovic. Chi resta e chi va.

Inter, i giovani di Chivu: Pio Esposito e Carboni decisivi, controriscattato Aleksandar Stankovic. Chi resta e chi va - Nell`Inter che vince a fatica contro l`Urawa Red Diamonds brilla la stellina di Valentin Carboni. Lo riporta msn.com

Pio Esposito, Valentin Carboni e Sucic: le tre novità dell'Inter di Chivu per colmare i vuoti di Inzaghi - Il giovane attaccante è l'elemento che è mancato l'anno scorso davanti, l'argentino aggiunge dribbling e il croato porta duttilità a centrocampo. Riporta corriere.it