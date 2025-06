Vaciago dirige le operazioni di mercato della Juve | Il livello è troppo basso Servono questi tre grandi profili L’attacco del giornalista non fa sconti a questi giocatori presenti in rosa

Guido Vaciago non fa sconti alla Juventus, evidenziando con chiarezza il livello insufficiente della rosa attuale. La sfida è chiara: per competere ai massimi livelli, servono tre grandi profili che possano elevare il livello dell’attacco e rinforzare l’intera squadra. La recente prestazione contro il Manchester City ha messo in luce le lacune, ma ora è il momento di agire: i prossimi acquisti saranno determinanti per il futuro della Juventus.

Vaciago ammette tristemente il livello basso della rosa bianconera: la Juve ha bisogno di tre elementi per fare il salto di qualità. Guido Vaciago non ha dubbi. Il livello, mostrato dalla Juve contro il Manchester City, è troppo basso per essere vero. È questo quanto traspare sul pezzo pubblicato per Tuttosport. Ecco cos’ha scritto il direttore della predetta testata sul valore della rosa dei bianconeri, che necessitano di questi tre inserimenti. PAROLE – « Servono un grande difensore, un grande centrocampista e un grande attaccante, servono giocatori da Juve. Il livello è troppo basso. Nessuno pretende che la Juventus possa competere con il Manchester City, ma il divario tecnico non può essere così devastante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vaciago “dirige” le operazioni di mercato della Juve: «Il livello è troppo basso. Servono questi tre grandi profili». L’attacco del giornalista non fa sconti a questi giocatori presenti in rosa

In questa notizia si parla di: juve - livello - basso - vaciago

Ultimissime Juve LIVE: Elkann cambia a livello societario, novità sul futuro di Conte dopo il summit con De Laurentiis - Rimanete sintonizzati per le ultimissime novità in casa Juventus! Oggi, focus sui cambiamenti societari con Elkann, e sul futuro di Conte dopo il recente incontro con De Laurentiis.

Juventus, il livello è troppo basso. Fa tenerezza pensare a Vlahovic e Haaland tre anni fa sullo stesso piano Il direttore di Tuttosport Vaciago è impietoso quasi quanto il Manchester City che ha impartito una lezione di calcio (5-2) ai bianconeri di Tudor. https:// Vai su Facebook

Juventus, il livello è troppo basso. Fa tenerezza pensare a Vlahovic e Haaland tre anni fa sullo stesso piano Il direttore di Tuttosport Vaciago è impietoso quasi quanto il Manchester City che ha impartito una lezione di calcio (5-2) ai bianconeri di Tudor https://il Vai su X

Juventus, il livello è troppo basso. Fa tenerezza pensare a Vlahovic e Haaland tre anni fa sullo stesso piano; Comolli e Chiellini, il livello Juve è troppo basso: quanto e cosa serve; Vaciago su TuttoSport: Sveglia brutale. Ecco cosa serve alla Juve.

Vaciago su TuttoSport: “Sveglia brutale. Ecco cosa serve alla Juve” - Il direttore del quotidiano sportivo ha scritto oggi dei segnali che la Juventus deve ricevere dalla sconfitta contro il Manchester City. Scrive msn.com

Juventus, il livello è troppo basso. Fa tenerezza pensare a Vlahovic e Haaland tre anni fa sullo stesso piano - Il direttore di Tuttosport Vaciago è impietoso quasi quanto il Manchester City che ha impartito una lezione di calcio (5- Segnala informazione.it