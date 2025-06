Vaccini Robert F Kennedy Jr sospende finanziamenti a Gavi

In un audace colpo di scena, Robert F. Kennedy Jr. decide di sospendere i finanziamenti a Gavi, l'alleanza globale per i vaccini. Mossa che scuote il mondo della sanità , denunciando che, nel suo fervore per la copertura universale, Gavi avrebbe trascurato aspetti fondamentali come la sicurezza dei vaccini. Un gesto che potrebbe cambiare gli equilibri e riaccendere il dibattito sulla fiducia e la trasparenza nel settore sanitario.

''Nel suo zelo di promuovere la vaccinazione universale, Gavi, la Vaccine Alliance ha trascurato la questione chiave della sicurezza dei vaccini''.

Gli Stati Uniti sospenderanno i fondi a Gavi, l'alleanza globale per i vaccini, finché non migliorerà la trasparenza sulla sicurezza vaccinale, ha dichiarato il Segretario alla Salute americano Robert F. Kennedy Jr.

