Vaccini Kennedy e Trump dichiarano guerra a Bill Gates | Basta soldi ostile alla scienza

In un contesto di unità globale contro le sfide della salute, il recente attacco di Kennedy e Trump a Bill Gates scuote le fondamenta dell'immunizzazione universale. Mentre Bruxelles celebra l’impegno già raggiunto, Washington sceglie di disattendere questa visione condivisa, segnando una svolta che potrebbe avere ripercussioni profonde sul futuro sanitario mondiale. Il loro scontro rappresenta un bivio tra cooperazione e ostilità alla scienza, lasciando aperte domande cruciali sul cammino da seguire.

Nel giorno in cui a Bruxelles si celebrava l'impegno collettivo per l'immunizzazione globale, il governo statunitense annunciava, con parole dure e un gesto netto, il proprio disimpegno. Mentre l'organizzazione internazionale Gavi raccoglieva 9 miliardi di dollari tra fondi pubblici e privati per il programma 2026-2030, da Washington giungeva la voce del Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. a sancire la rottura: gli Stati Uniti sospenderanno ogni finanziamento al programma. Una decisione che scuote l'intera architettura della cooperazione sanitaria internazionale.