Negli Stati Uniti, il panel di esperti Acip ha raccomandato di eliminare i vaccini antinfluenzali contenenti timerosal, un conservante già in discussione per potenziali rischi per la salute. Questa decisione mira a tutelare particolarmente le fasce più vulnerabili, come donne in gravidanza e under 18, favorendo formulazioni prive di questa sostanza. Un passo importante verso una vaccinazione più sicura e affidabile, che dimostra come la scienza evolva per proteggere meglio la nostra salute.

No ai vaccini antinfluenzali che contengono il conservante timerosal negli Usa. A raccomandare che under 18, donne in gravidanza e anche adulti in generale ricevano solo formulazioni prive dell'ingrediente – in verità già molto raro, ma da sempre nel mirino di gruppi critici verso i vaccini – è stato il panel di consulenti Acip, Advisory Committee on Immunization Practices, di recente nomina nei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). La decisione del Comitato sui vaccini antinfluenzali. Il Comitato ha approvato le raccomandazioni in questione (erano inerenti al timerosal la metà di quelle citate nella nota finale) con 5 voti a 1 durante l'ultima riunione che si è tenuta ad Atlanta, nella sede centrale dei Cdc, mercoledì e giovedì 25 e 26 giugno.

