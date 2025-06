Va in metropolitana e dà fuoco al vagone | Ero arrabbiato per il divorzio

In un attimo di puro panico, un uomo di 67 anni ha trasformato un normale viaggio in metropolitana in un incubo, dando fuoco al suo vagone e seminando il terrore tra i passeggeri. Un gesto che scuote le nostre coscienze e ci spinge a riflettere sulle fragilità emotive dietro azioni così estreme. Ma cosa può aver spinto una persona a compiere un atto così irreparabile?

È entrato nel vagone della metropolitana pieno di passeggeri, poi ha tirato fuori una bottiglia di liquido infiammabile e ha dato fuoco a tutto, seminando il panico tra le altre persone che cercavano di fuggire mentre il treno era in corsa. Protagonista del folle gesto un uomo sudcoreano di 67. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: metropolitana - fuoco - vagone - arrabbiato

Va in metropolitana e dà fuoco al vagone: Ero arrabbiato per il divorzio; Va in metro e dà fuoco al vagone pieno di gente, il video del panico a Seul: Ero arrabbiato per il divorzio; Va in metro e dà fuoco al vagone pieno di gente | panico totale VIDEO.

Va in metro e dà fuoco al vagone pieno di gente, il video del panico a Seul: “Ero arrabbiato per il divorzio” - La terribile sequenza in un video, diffuso dalla Procura di Seul, che ha immortalato lo spaventoso gesto di un uomo di 67 anni ora incriminato con l'accusa ... Si legge su fanpage.it

Va in metropolitana e dà fuoco al vagone: "Ero arrabbiato per il divorzio" - L'incendio ha devastato parte del treno, mettendo a repentaglio la vita di oltre 100 persone. Lo riporta today.it