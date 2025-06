Va in metro e dà fuoco al vagone pieno di gente | panico totale VIDEO

Un episodio drammatico scuote le fondamenta della sicurezza urbana: un uomo ha dato fuoco a un vagone della metropolitana, scatenando il panico tra i passeggeri intrappolati in un tunnel sotterraneo. Le immagini, crude e sconvolgenti, testimoniano la freddezza dell’attentatore ora accusato di tentato omicidio e incendio doloso. La vicenda ci ricorda quanto sia importante la vigilanza e la prevenzione per evitare che tragedie come questa si ripetano. Leggi anche: William e...

Attimi di puro terrore nella metropolitana, dove un uomo ha dato fuoco a un vagone pieno di passeggeri, gettando la folla nel panico mentre il treno era in corsa in un tunnel sotterraneo. Il gesto, ripreso dalle telecamere di bordo e diffuso dalla Procura, mostra la freddezza con cui l’attentatore ha agito. L’autore è ora accusato di tentato omicidio e incendio doloso. Le conseguenze potevano essere ancora piĂą tragiche. Leggi anche: William e Kate nell’occhio del ciclone, la grave accusa: “Fuori dal mondo” Tragedia a Seul, dĂ fuoco al vagone della metro piena di pendolari. L’intero attacco è stato documentato dalle telecamere interne del convoglio, mostrando la sequenza con cui Won, un uomo di 67 anni, è salito su un treno della linea 5 della metropolitana di Seul, ha estratto una bottiglia contenente benzina, l’ha versata sul pavimento tra i passeggeri e ha appiccato il fuoco. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Va in metro e dĂ fuoco al vagone pieno di gente: panico totale (VIDEO)

