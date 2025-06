Va in metro e dà fuoco al vagone pieno di gente il video del panico a Seul | Ero arrabbiato per il divorzio

Un dramma che ha scosso Seul: un uomo di 67 anni ha dato fuoco a un vagone della metropolitana, creando il panico tra i passeggeri. La scena, catturata in un video diffuso dalla Procura, rivela un gesto estremo motivato dal risentimento per un divorzio fallito. Un'azione che ha lasciato tutti senza parole, evidenziando quanto le emozioni possano sfuggire di mano. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

La terribile sequenza in un video, diffuso dalla Procura di Seul, che ha immortalato lo spaventoso gesto di un uomo di 67 anni ora incriminato con l'accusa di tentato omicidio e incendio doloso. Secondo la polizia, avrebbe affermato di aver appiccato l'incendio perché insoddisfatto dell'esito della sua causa di divorzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

