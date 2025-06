Utilizzo illecito dati personali dipendente per giustificare il licenziamento multa di 420mila euro ad Autostrade per l’Italia

Una recente indagine del Garante Privacy ha portato a una multa salata di 420mila euro ad Autostrade per l’Italia Spa, evidenziando un caso grave di utilizzo illecito dei dati personali di una dipendente. Questo episodio solleva importanti questioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori e la trasparenza aziendale. La vicenda dimostra quanto sia cruciale rispettare le normative sulla privacy e responsabilizzare le aziende nel trattamento corretto delle informazioni sensibili.

Roma, 27 giugno 2025 – Nuova sanzione comminata dal Garante della privacy, questa volta ad Autostrade per l’Italia Spa. L’importo della multa è di 420mila euro e riguarda l’illecito trattamento di dati personali di una lavoratrice dell’azienda. L’intervento dopo il reclamo della lavoratrice. La sanzione di 420mila euro del Garante privacy ad Autostrade per l’Italia Spa è arrivata per aver trattato in maniera illecita i dati personali di una dipendente, poi utilizzati per giustificarne il licenziamento. L’intervento, come si legge sul sito del Garante dell’Autorità, è seguito al reclamo della lavoratrice che aveva segnalato l’utilizzo, da parte della società, di contenuti estratti dal proprio profilo Facebook e da chat private su Messenger e WhatsApp per motivare i procedimenti disciplinari a proprio carico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Utilizzo illecito dati personali dipendente per giustificare il licenziamento, multa di 420mila euro ad Autostrade per l’Italia

