Usura ed estorsione processo con abbreviato per due Cugino del boss spedito ai domiciliari

Due cugini del boss dei Casalesi, Raffaele Visconti e Raffaele Catalano, sono stati rinviati a giudizio con il rito abbreviato per i reati di usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso. La vicenda, emersa durante l’udienza preliminare, mette in luce ancora una volta il fragile filo che lega le organizzazioni criminali al tessuto economico locale. Il processo rappresenta un passo importante nella lotta contro questa piaga sociale, promettendo sviluppi che potrebbero scuotere ulteriormente il panorama giudiziario.

SarĂ processo con abbreviato per Raffaele Visconti e Raffaele Catalano, quest’ultimo cugino del ras dei Casalesi Raffaele Della Volpe (non indagato per questa vicenda), accusati di usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso. E’ quanto accaduto nel corso dell’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: usura - estorsione - processo - abbreviato

Cercola, usura ed estorsione per conto dei clan Moccia e Abate: tre arresti - Tre persone sono state arrestate a Cercola nell'ambito di un'operazione dei Carabinieri, coordinata dalla DDA di Napoli, per usura ed estorsione ai danni di imprenditori, sospettate di agire per conto dei clan Moccia e Abate.

+++TELESVEVANOTIZIE: ALLARME PER LA XYLELLA A BISCEGLIE SU 4 ULIVI IN UN’AREA DI SERVIZIO DELL’A14: – AD ANDRIA UNA TENTATA ESTORSIONE CON MINACCE ALLE... Vai su Facebook

Tassi d'interesse al 140%, famiglia di 'cravattari' sceglie il rito abbraviato; L’imprenditore vigevanese Marco Pagliari assolto dall’accusa di estorsione; Usura ed estorsione, si sposta a Trani il processo al clan Pesce.

Operazione “Sahel”: 55 a processo per mafia, estorsioni e droga a Cutro - Il Gup distrettuale di Catanzaro ha disposto il rinvio a giudizio per 19 imputati con rito ordinario e 36 con rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta sulla cosca emergente dei Martino ... Scrive catanzaroinforma.it

Estorsioni e usura con tassi al 90%: gli affari della 'Ndrangheta nel Bresciano - Il Giorno - Si è concluso con 3 condanne e 3 assoluzioni il processo in abbreviato per i principali protagonisti di ... Segnala ilgiorno.it