Ustica Mortandello | Dopo 45 anni non c' è ancora giustizia per i coniugi Lachina

A 45 anni da quella drammatica notte del 27 giugno 1980, il dolore per la tragedia del DC-9 Itavia rimane vivo nelle coscienze di tutti. La perdita di 81 vite innocenti, tra cui i cittadini sampietrini Giuseppe Lachina e Giulia Reina, segna un capitolo oscuro della nostra storia. Nonostante il tempo sia passato, la richiesta di giustizia per queste vittime e le loro famiglie continua ad essere un imperativo. È arrivato il momento di fare piena luce e ottenere verità e risposte definitive.

Sono trascorsi 45 anni dal quel tragico 27 giugno del 1980, quando il DC-9 Itavia fu abbattuto mentre sorvolava la Sicilia: 81 le vittime, 63 adulti, 14 bambini, 2 piloti e 2 assistenti di volo persero la vita. Tra questi anche due cittadini sampietrini Giuseppe Lachina e la moglie Giulia Reina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

