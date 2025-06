Ustica misteri e nuove prove a 45 anni dalla tragedia del Dc9 dell’Itavia | Le perizie dicono che l’aereo fu abbattuto

A 45 anni dalla tragica esplosione del DC9 Itavia I-Tigi, nuovi misteri e prove emergono nel caso di Ustica. Le perizie recenti suggeriscono che l’aereo sia stato abbattuto, riaccendendo dibattiti e speranze di verità . Mentre due indagini sono ancora in corso, l’attesa si fa palpabile: il prossimo 26 novembre il Gip di Roma deciderà se fare luce su una delle pagine più oscure della nostra storia.

Il 27 giugno di 45 anni fa il Dc9 I-Tigi Itavia Ih870, in volo da Bologna a Palermo e partito con due ore di ritardo, esplose nei cieli a nord di Ustica causando 81 vittime, di cui 13 bambini. È quella che negli anni verrà ricordata come la strage di Ustica. Ancora oggi, nel 2025, non si conoscono le cause della tragedia. Due procedimenti sono ancora aperti, ma il prossimo 26 novembre il gip di Roma dovrà pronunciarsi sulle richieste di archiviazione. I misteri della strage di Ustica, a 45 anni dalla tragedia del Dc9 dell’Itavia: “Chi ci doveva dire cos’è successo quella notte nei nostri cieli?” (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Ustica, misteri e nuove prove a 45 anni dalla tragedia del Dc9 dell’Itavia: “Le perizie dicono che l’aereo fu abbattuto”

"Frammenti di piombo e paillettes": teatro e musica a Montegrotto in ricordo delle vittime di Ustica, 45 anni dopo

A distanza di 45 anni, la tragedia del volo Itavia, nota alle cronache come la strage di Ustica, resta uno degli eventi più tragici della storia italiana, ma anche un intricato caso giudizario con forti implicazioni internazionali.

Ricordo ancora quanto abbia fatto per fare chiarezza #AndreaPurgatori per la strage di #Ustica, nella sua carriera di giornalista al @Corriere e non solo. Del suo lavoro svolto con passione e precisione e anche sulla tragedia dell'aereo #ITAVIA

