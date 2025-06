Ustica | Mattarella tragedia tra le più oscure Repubblica non abbandona ricerca verità

La tragedia di Ustica, avvenuta 45 anni fa, rimane una ferita aperta nella memoria collettiva italiana. Un episodio oscuro e enigmatico che ha segnato profondamente la storia della Repubblica, lasciando incertezze e domande senza risposta. Nonostante il tempo trascorso, le ricerche della verità continuano, alimentate dal desiderio di giustizia e chiarezza. La ricerca della verità su Ustica è ancora viva e irremovibile, perché solo così si può rendere onore alle vittime e ricostruire un pezzo di storia nascosto.

Milano, 27 giu. (LaPresse) – “La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato. Tutti coloro che erano a bordo di quel DC9, partito da Bologna con destinazione Palermo, vi trovarono la morte. Ottantuno persone tra equipaggio e passeggeri: tanti i corpi che non fu possibile ritrovare. È stata una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 45esimo anniversario della strage di Ustica. “La memoria rinnova anzitutto i sentimenti di solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime, costretti a uno strazio indicibile, indelebile, inspiegabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ustica: Mattarella, tragedia tra le più oscure, Repubblica non abbandona ricerca veritÃ

In questa notizia si parla di: ustica - repubblica - mattarella - tragedia

Ustica, Mattarella “Tragedia tra le più oscure e laceranti del Paese”; Quarantaquattro anni dalla strage di Ustica, il presidente della Repubblica Mattarella: Manca piena verità ; Strage di Ustica, il presidente Mattarella e l’appello sulla mancata verità : “Ferita aperta, i….

Ustica: Mattarella, tragedia tra le più oscure, Repubblica non abbandona ricerca verità - "La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non ... Da lapresse.it

Ustica, Mattarella “Tragedia tra le più oscure e laceranti del Paese” - "La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà ... Scrive italpress.com