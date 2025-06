Ustica Mattarella | Tragedia tra le più oscure la Repubblica non abbandona la ricerca della verità

Nel 45esimo anniversario della tragedia di Ustica, la memoria si fa ancora più intensa. Il presidente Mattarella ricorda con dolore e determinazione quel tragico evento, sottolineando come la ricerca della verità sia un dovere irrinunciabile della Repubblica. La storia di quella notte oscura rimane un monito per tutta l’Italia, che non smette di cercare giustizia. La verità di Ustica merita di essere finalmente svelata.

Ustica, nel giorno del 45esimo anniversario della strage, interviene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo – sottolinea il capo dello Stato – che non potrà mai essere cancellato. Tutti coloro che erano a bordo di quel DC9, partito da Bologna con destinazione Palermo, vi trovarono la morte. Ottantuno persone tra equipaggio e passeggeri: tanti i corpi che non fu possibile ritrovare. È stata una tragedia tra le più oscure e lacerant i che hanno colpito il nostro Paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ustica, Mattarella: “Tragedia tra le più oscure, la Repubblica non abbandona la ricerca della verità”

In questa notizia si parla di: ustica - repubblica - mattarella - tragedia

Ustica: Mattarella, tragedia tra le più oscure, Repubblica non abbandona ricerca verità - La tragedia di Ustica, avvenuta 45 anni fa, rimane una ferita aperta nella memoria collettiva italiana.

Strage di Ustica, Mattarella: tragedia tra le più oscure; Ustica, Mattarella: “tragedia tra le più oscure, la Repubblica non abbandona la ricerca della verità ...; Quarantaquattro anni dalla strage di Ustica, il presidente della Repubblica Mattarella: Manca piena verità.

Ustica: Mattarella, tragedia tra le più oscure, Repubblica non abbandona ricerca verità - "La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non ... lapresse.it scrive

Ustica, Mattarella: «Bisogna cercare la verità, serve la collaborazione dei Paesi amici» - «La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato» ed ... Come scrive ilmessaggero.it