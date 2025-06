Ustica il ricordo delle vittime rivive a Firenze nell’ora della strage

Un evento che unisce cuore e memoria, riaccendendo il ricordo delle vittime di una tragedia che ha segnato Firenze e l’Italia intera. Questa sera, tra le mura di Villa Vittoria, si rinnova l’omaggio a chi ha perso la vita nel terribile volo del 27 giugno 1980, creando un momento di riflessione e solidarietà. Un'occasione preziosa per mantenere vivo il loro ricordo e condividere un messaggio di speranza e pace.

Firenze, 27 giugno 2025 - Il 27 giugno del 1980 un Dc9 Itavia in viaggio da Bologna a Palermo, con 81 persone a bordo, precipita nel mar Tirreno: inizia così uno dei misteri della storia del nostro Paese. Stasera a Firenze, in memoria delle vittime, proprio nell’arco temporale compreso tra l’ora del decollo (20.08) e quello del primo contatto col DC9 (20.33) va in scena ' Silenzio e memoria' a Villa Vittoria, a ingresso libero. Un evento aperto alla cittadinanza attraverso il quale il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini e Ugo De Vita, autore, attore e docente universitario, e con loro la città di Firenze, chiedono giustizia e verità su Ustica, con il sostegno dell’Osservatorio Nazionale dei Diritti Civili e Rai Sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it